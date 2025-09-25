Володин: Госдума готова и дальше ужесточать закон об иноагентах

Госдума продолжит ужесточать законодательство об иноагентах, если они не прекратят действия по разрушению России, заявил думский спикер Вячеслав Володин. По его словам, путь привлечения иноагентов к уголовной ответственности «становится короче».

«Если те, кто пошел по пути предательства ... не поймут наконец-то, что нельзя заниматься действиями по разрушению страны, мы вынуждены будем и дальше законодательство ужесточать, потому что страна одна»,— сказал господин Володин (цитата по «РИА Новости»).

Председатель Госдумы среди прочего назвал распад Советского Союза трагедией. Он утверждает, что нынешнее законодательство, регулирующее деятельность иноагентов, «достаточно гуманное». Политик рассчитывает, что комитеты Госдумы по безопасности и по госстроительству сделают все, чтобы «люди могли думать о будущем, понимая, что страна была, есть и будет». «И она защищена от негодяев и тех, кто деньги взял у других государств для того, чтобы свою родину предать»,— добавил Вячеслав Володин.

Сегодня депутаты на пленарном заседании Госдумы приняли закон об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах. Привлекать к уголовной ответственности будут при втором административном нарушении, а не при третьем, как сейчас.

Подробности закона — в материале «Ъ» «Вмешательство вмешательству рознь».