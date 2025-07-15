Вмешательство вмешательству рознь

Госдума продолжает работу с дружественным и нежелательным влиянием на политические процессы в России. 15 июля депутаты ратифицировали протокол о праве граждан Белоруссии, постоянно проживающих в РФ, голосовать на здешних муниципальных выборах (зеркальную норму готовят в Минске). Параллельно нижняя палата усилила ответственность для иноагентов, не исполняющих предписанные им обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В начале заседания депутаты ратифицировали несколько международных соглашений. В частности, был одобрен протокол, подписанный главами России и Белоруссии в марте 2025 года, предусматривающий, что граждане каждой из стран, постоянно проживающие на территории другой, получат право избирать и избираться в муниципальные органы соседа. С ратификацией этого документа Россия приобретет порядка 26,5 тыс. новых избирателей на муниципальном уровне, Белоруссия — свыше 95 тыс., рассказала замминистра юстиции Елена Ардабьева.

Пользуясь случаем, внефракционный глава комитета по труду Ярослав Нилов предложил подумать над «использованием иностранных граждан во время избирательных кампаний».

«Особенно это касается ЖКХ, когда людей вместо того, чтобы они убирали улицу, привлекают разносить газеты, клеить и сдирать агитацию»,— подчеркнул депутат. Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ) отметил, что вопрос «не связан с нормой», зато заставляет задуматься о сущностном содержании ратифицируемого документа. В 90-е, пояснил коммунист, Россия подписала несколько подобных соглашений с соседними государствами. «Практика есть: ответы ЦИКа и МИДа показывают, что за эти годы ни один не реализовал свое право при голосовании»,— развел руками парламентарий. Соглашение с Белоруссией депутаты, впрочем, одобрили единогласно.

Следом они занялись купированием уже нежелательного вмешательства в российские дела. Так, были рассмотрены поправки группы депутатов во главе с главой комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым («Единая Россия»; ЕР) об ужесточении ответственности для иноагентов, не исполняющих предписанные им обязанности.

Сам господин Пискарев доложил, что, несмотря на существенное сужение возможности для вмешательства, западные государства «с маниакальным упорством пытаются расширить ряды агентов влияния». Текущий порядок длительной административной преюдиции, предусматривающий уголовную ответственность для недобросовестных иноагентов только после трех административных правонарушений, «не обладает достаточным превентивным воздействием», посетовал депутат:

«Почти половина иностранных агентов не исполняют свои обязанности и не соблюдают ограничения, предусмотренные законодательством».

По словам депутата, всего с 2023-го по 2025-й по соответствующей статье КоАП (19.34) было составлено 620 протоколов. «Идет прирост нарушений ежегодно более чем на 40%»,— подчеркнул единоросс. Тем временем уголовных дел в суды направлено всего три, посетовал он, что «не способствует эффективному противодействию и профилактике». «У нас еще есть над чем работать,— призвал Василий Пискарев.— Иноагенты прочно встроены в систему противоборства с Россией, и противоборство усиливается».

Депутаты от КПРФ попытались выяснить у авторов, сколько иноагентов закон в случае принятия с ходу подведет под статью. «Сколько у нас после принятия закона появится потенциальных преступников, сколько лиц будут привлекаться?» — поинтересовался Юрий Синельщиков. «Сколько будет совершено преступлений, столько и будет привлечено к ответственности»,— отрезал Василий Пискарев, пояснив, впрочем, что авторы «рассуждают не о количестве», но о «принципе работы статьи».

Механизм будет упрощен, поддержала коллегу Ирина Панькина (ЕР): «Правоохранителям это, конечно, задачу упростит, инструмент будет гораздо более гибким». Таким образом, «люди, которые рассчитывают, что можно уйти от ответственности», задумаются над последствиями, заверила коллег парламентарий.

Документ был принят 342 голосами за. КПРФ отказалась поддержать норму, сославшись на давнюю позицию против административной преюдиции в целом. Остальные фракции, по всей видимости, остались нормой довольны. «Хватит нянчиться с иноагентами, сегодня он иноагент, а завтра — предатель»,— призвал коллег Сергей Леонов (ЛДПР).

Григорий Лейба