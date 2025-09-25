Судимая из-за комментария про масло Евгения Рогозина вернулась домой

Евгения Рогозина, осужденная за публичные призывы к терроризму из-за комментария во «ВКонтакте», вышла из СИЗО и вернулась домой. Об этом сообщил телеканал «РЕН-ТВ».

23 сентября госпоже Рогозиной назначили штраф в размере 310 тыс. руб. Центральный окружной военный суд (ЦОВС) Екатеринбурга признал ее виновной по ст. 205.2 УК РФ (до семи лет лишения свободы). Причиной стал комментарий на слова главы Минсельхоза Оксаны Лут о причинах подорожания сливочного масла в рознице.

«На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс», — сказала министр Лут в интервью газете «Ведомости»).

На станции в удмуртском городе Можга Евгению Рогозину встречали ее родственники, сообщает РЕН ТВ. Осужденная поблагодарила всех за поддержку во время судебного процесса и поделилась планами на будущее: отпраздновать освобождение, а затем «вести жизнь свою так, как вела до этого».

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщал, что передал Оксане Лут письмо с извинениями от женщины. Член СПЧ Марина Ахмедова называла дело госпожи Рогозиной несправедливым.

Подробнее о деле Евгении Рогозиной — в материале «Ъ-Удмуртия» «А им и горя масло».