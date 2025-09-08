СПЧ передал главе Минсельхоза извинения обвиненной в терроризме Евгении Рогозиной

Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо министру сельского хозяйства Оксане Лут с извинениями Евгении Рогозиной. Против нее возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму за комментарий во «Вконтакте», оставленный к высказыванию главы Минсельхоза.

Как следует из сообщения СПЧ, господину Фадееву письмо арестованной передала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она навещала Евгению Рогозину в екатеринбургском СИЗО-5, где ее содержат до приговора Центрального окружного военного суда (ЦОВС).

«Не похожа она на тех, с кем не раз встречалась, подсудимых по террористическим статьям»,— написала госпожа Мерзлякова 26 августа по итогам общения с подсудимой в изоляторе. По словам уполномоченной по правам человека, обвиняемая раскаивается в написанном, а все ее мысли в СИЗО занимают две несовершеннолетние дочери.

«Когда ее увезли в Ижевск на допрос, в школе объявили карантин и девочка ожидала несколько часов на февральской улице маму»,— рассказала Татьяна Мерзлякова об обстоятельствах ареста госпожи Рогозиной.

Комментарий Евгении Рогозиной, за который ее судят по статье о публичных призывах к терроризму в интернете (205.2 УК РФ) был размещен в ноябре 2024 года под постом сообщества «Злой ижевчанин» во «Вконтакте» с высказыванием министра сельского хозяйства. Комментарий содержал два слова.

В посте содержалась следующая цитата Оксаны Лут: «На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс» (из ее интервью газете «Ведомости»).

Евгения Рогозина была задержана в феврале в городе Можга (Республика Удмуртия), где она проживает вместе с семьей. Суд в Ижевске отправил ее под домашний арест, но в июне ЦОВС перевел фигурантку в СИЗО. Ужесточение меры пресечения обосновывалось «систематическими нарушениями обвиняемой». Как писал «Ъ-Удмуртия», женщина покидала место жительства 30 апреля и 8 мая.

Мать подсудимой рассказала «Ъ», что госпожа Рогозина покидала дом, чтобы навестить отца, страдающего от сердечно-сосудистых заболеваний. По словам защитника, его самочувствие сильно ухудшилось после возбуждение уголовного дела против дочери. 25 августа в ЦОВС в Екатеринбурге прошло первое слушание по делу Евгении Рогозиной.

Степан Мельчаков