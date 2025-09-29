Урожайные ожидания

Цены на картофель, показавшие рекордный рост весной этого года, с середины лета начали стремительно снижаться. Сейчас они сопоставимы с уровнем прошлого года. Сколько еще смогут держаться низкие цены и стоит ли опасаться дефицита продукта, разбирался «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Картофельная дефляция

По данным Росстата, к маю 2025 года розничные цены на картофель выросли в 2,8 раза. Стоимость 1 кг «второго хлеба» доходила в рознице до 85 руб., в конце месяца цена уже выросла до 94,82 руб. Бурный рост завоза импортного картофеля стабилизировал ситуацию и остановил активное подорожание, а начавшаяся уборка привела к падению цен. По словам председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислава Богданова, в августе картофель уже стал лидером снижения цен среди социально значимых продуктов: в торговых сетях он подешевел к июлю на 42%. За две недели с начала сентября минимальные розничные цены на картофель в федеральной сетевой рознице снизились еще на 6,6%, до 26 руб. за килограмм. На данный момент тренд на снижение цены сохраняется в рамках сезонной нормы.

В АКОРТ считают, что снижение стоимости на фоне массовой уборки урожая может сохраниться вплоть до начала ноября — декабря. В Руспродсоюзе прогнозируют сохранение тренда на понижение цен на немного меньший срок — до октября-ноября.

Затем цены начинают традиционно расти.

«Подорожание картофеля в рознице обычно связано с моментом, когда существенно увеличиваются затраты производителей на хранение, а также в конце весны — начале лета на фоне окончания запасов прошлогоднего урожая и в преддверии поступления нового»,— уточняет Станислав Богданов.

На сколько и как быстро дорожает картофель в межсезонье, зависит от различных факторов. «На рынке, конечно, существует ряд проблем, связанных с отсутствием современных овощехранилищ, предпочтениями сетей в части импортного картофеля товарного вида в межсезонье, но предпосылок для повторения прошлогодней ситуации пока нет»,— считает заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Урожайные цены

Главный фактор — результаты уборки урожая, которая сейчас идет полным ходом. Ранее Минсельхоз России сообщил, что в этом году ожидает 7,5–7,6 млн тонн картофеля в организованном секторе. В 2024 году аграрии собрали 7,3 млн тонн продукта, а в 2023-м — рекордные 8,6 млн тонн.

«Несмотря на то что площади под картофель в этом сезоне почти не изменились по сравнению с прошлым годом, урожай может быть на 20–30% больше, чем в 2024 году. Это связано с тем, что сложились неплохие погодные условия в период вегетации в большинстве картофельных регионов. Некоторые даже считают, что аграрии смогут подойти к отметке 8 млн тонн. Но рекорд 2023 года мы точно не сможем превысить. Так что прогнозы Минсельхоза более чем вероятны»,— считает исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

Эксперт отметил, что уборка в этом сезоне идет неплохими темпами и большой объем продукции приводит к тому, что отпускные цены сельхозтоваропроизводителей снижаются. Отдельные партии реализуются на уровне себестоимости и даже ниже, что аграриев совсем не радует. «Но в последнее время отрицательные тенденции несколько снизились и падение цены практически прекратилось. Возможно, это влияние погодных условий»,— комментирует Алексей Красильников.

Например, аграрии Алтайского края в сентябре вообще не могут зайти в поля — их заливает. «Пока с уборкой очень тяжело. Постоянно идут дожди, работать в поле невозможно. Картошку мы выращиваем в областях, где и так повышенное увлажнение, а тут еще проливные дожди добавились. Поэтому хоть и посадили побольше, чем в прошлом году, в надежде на хорошую цену, но, скорее всего, соберем столько же. И качество тоже под вопросом»,— рассказал председатель АККОР Алтайского края Никита Кожанов.

В рознице уже сейчас цены на картофель пошли вверх. Но, по мнению господина Кожанова, это мало связано с оптом, он сейчас дешевый. Скорее всего, сети реагируют так на не очень оптимистичные прогнозы по урожаю.

В Тульской области, второй в рейтинге картофельных регионов в России, тоже пессимистичные ожидания по качеству собираемого картофеля. В уборку стоит сухая погода, но ранее регион тоже столкнулся с обилием дождей, как и другие регионы в центральной части страны. Это привело к росту фитофторы на клубнях. При этом площади по сравнению с прошлым годом не только не увеличили, а сократили, говорит председатель АККОР Тульской области Евгений Подшибякин.

Аграриев не мотивировала даже высокая цена, которая была этой весной. «Мы уже через это проходили. Если цена в этом году заоблачная, в следующем жди ее обвала. Это сейчас и происходит. Опт идет по 12 руб. за килограмм. По “валовке” у нас падения не будет, но по объему качественного картофеля возможен дефицит. Страна съедает около 8 млн тонн картофеля. В прошлом году собрали 7,3 млн тонн. В этом году мы можем отчитаться, что собрали все 9 млн, но не факт, что этот объем дойдет до потребителя. На рынок попадут все те же 6–7 млн тонн»,— прогнозирует Евгений Подшибякин.

В ожидании дефицита

Нехватки отечественного качественного картофеля фермеры опасаются уже к марту.

В регионах, где бушевала фитофтора в этом году, картофель храниться долго не будет. Значит, снова придется рассчитывать на импорт и ждать роста цен.

В этом году завоз иностранного картофеля побил все рекорды наравне с ценами. «На 1 августа 2025 года в Россию было поставлено 850 тыс. тонн иностранного картофеля. В первую очередь из Египта. Серьезно выросли поставки из Китая — в 4,2 раза по сравнению с прошлым годом. В основном китайский картофель осел на рынках Дальнего Востока и Сибири, возможно, Урала. Даже Грузия в этом году поставила 44 тыс. тонн картофеля в Россию. Для них это фантастический рост»,— отметил Алексей Красильников.

Но эксперт считает, что такие масштабные завозы только вредят. Уже в этом сезоне они оказали негативный эффект на отрасль в целом и могут опосредованно повлиять на дальнейшее развитие рынка. Торговые сети были вынуждены перестраховаться и законтрактоваться импортным картофелем. В итоге им пришлось отказаться от закупок раннего отечественного картофеля, пока не будет реализован поступивший заграничный продукт.

«Картофелеводы юга России в шоке от этого сезона — работали себе в убыток. Добавился еще запрет на экспорт картофеля на рынки Казахстана, Белоруссии. И мы оказались перегреты ранним картофелем, что подстегнуло падение цен реализации других ранних сортов картофеля уже в Центральной России. Соответственно, можем столкнуться с сокращением площадей у картофелеводов в дальнейшем»,— предупреждает представитель Картофельного союза.

Чтобы не допустить сокращения площадей в дальнейшем и волатильности цен на рынке, Картофельный союз предложил внести поправки в закон о торговле, которыми устанавливается фиксированный диапазон цен на продукты. Речь идет о регулировании цен овощей «борщевого набора», в том числе картофеля, и других социально значимых продуктов. На данный момент в среднесрочных договорах с сетями ценовые позиции часто не фиксируются. Картофелеводы предложили зашить в эти договоры поквартальный диапазон цен, который бы менялся в зависимости от ситуации на рынке, но не чаще чем раз в квартал.

«В выигрыше были бы сети, потребители и сами картофелеводы. Ритейлеры будут четко понимать, по какой цене им поставят продукт, какого качества, в какие сроки и какие наценки они могут сделать на этот товар. Потребитель получит доступный по цене продукт, не подверженный таким активным ценовым скачкам, как в этом году. А картофелеводы бы понимали, что будут работать на определенном уровне рентабельности, и не сокращали площади, как было после рекордного 2023 года. Тогда мы просели на 30 тыс. га за один сезон, с пересчетом на среднюю урожайность недосчитались около 600 тыс. тонн картофеля. Но пока еще результат нашего предложения неизвестен»,— сообщили в союзе.

Семена без элиты — чипсы на ветер

Но если потребитель в конечном итоге без качественного картофеля не останется, то сегмент отечественной промпереработки испытывает определенные проблемы, связанные с обеспечением подходящего по всем параметрам для этого сектора продукта.

До недавнего времени промпереработка использовала в большей степени импортные семена сортов иностранной селекции. Но их завоз с каждым годом сокращается.

«В этом году Минсельхоз дал довольно высокую квоту на завоз импортных семян — 12 тыс. тонн. Раньше мы завозили 10–11 тыс. тонн. И три оператора — участники Картофельного союза — готовы были импортировать сорта для промпереработки, но из-за фитосанитарных ограничений ни одной тонны семян в этом сезоне не завезли»,— пояснил Алексей Красильников.

Однако участники рынка и эксперты все же надеются, что объемы рынка промпереработки в России сокращаться не будут. Компаниям придется максимально и в сжатые сроки переориентироваться на отечественную продукцию, что они уже и делают. В конце весны — начале лета в компании «Московский картофель» сообщили, что доля импортного сырья при производстве чипсов из картофеля на тот момент достигала 80%. Сейчас же импортное сырье не используется на производстве. Поступил свежий урожай 2025 года, и предприятие в настоящее время полностью обеспечено отечественным картофелем. Снижения объемов рынка по направлению чипсов в компании не ожидают.

«Перспективы отечественного производства картофельных чипсов хорошие, так как игроки рынка адаптировались к использованию как отечественного, так и импортного сырья. Безусловно, большая стабильность в обеспеченности семенным материалом сыграла бы положительную роль, но она не является для нас критической»,— прокомментировали в «Московском картофеле». «На текущий момент дефицита семенного материала для переработки не ожидается, и падения объемов производства чипсов, картофеля фри и другой продукции мы не прогнозируем»,— соглашается вице-президент компании «Мираторг» Александр Никитин. При этом, по его словам, сорта картофеля для глубокой промышленной переработки, представленные на рынке, действительно в основном импортной селекции. Однако их производство полностью локализовано в России, включая начальные стадии (микрорастения). «Например, в нашем совместном проекте с компанией “Вкусно — и точка” (“Гранд Фрайз”) мы используем локализованные семена, что позволяет обеспечить стабильные объемы переработки на уровне 300 тыс. тонн в год. Параллельно ведется активная работа по импортозамещению. Отечественные сорта для переработки уже созданы, часть проходит испытания или регистрацию. Но для их выхода на уровень массового коммерческого использования требуется пять лет на прохождение стадии размножения до элиты. Ситуация постепенно меняется в сторону улучшения»,— отметил Александр Никитин.

Юлия Житникова