В Краснодарском крае изъяли около 7 млн единиц незаконных табачных изделий

В Краснодарском крае с начала 2025 года правоохранительные органы конфисковали почти 7 млн единиц нелегальной табачной продукции и свыше 395 т контрафактного алкоголя. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В числе изъятых табачных изделий — электронные системы доставки никотина, сменные картриджи и флаконы с жидкостью различных наименований.

В 2024 году из незаконного оборота сотрудники полиции изъяли более 3 млн пачек немаркированных сигарет, 2,4 млн единиц никотиносодержащих товаров и около 1,2 тыс. единиц жидкости для электронных систем доставки никотина. Кроме того, было конфисковано 860 т поддельной алкогольной продукции.

Как отметили в ГУ МВД России по региону, конфискованные товары размещают в специальных помещениях, которые предоставляют администрации муниципальных образований. Вся продукция подлежит уничтожению после принятия соответствующего процессуального решения.

Алина Зорина