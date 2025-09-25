Фонд Точно ДОБРО реализовал в «Артеке» профильную смену в рамках программы «Строители будущего»

Благотворительный фонд Точно ДОБРО (основатель — Николай Амосов) реализовал в МДЦ «Артек» вторую профильную смену для талантливых школьников в рамках профориентационной программы «Строители будущего».

В сентябре ее участниками стали 60 победителей конкурсного отбора из разных регионов России и стран ближнего зарубежья.

Программа «Строители будущего» реализуется при поддержке Общественного совета при Минстрое России и строительного сообщества инициативного проекта «Я — строитель будущего!». Она направлена на раннюю профессиональную ориентацию молодежи в рамках национальных целей развития РФ. Основная задача — сформировать новое поколение мотивированных специалистов для строительной отрасли.

В конкурсном отборе программы приняли участие более 1000 детей из 85 регионов России и 4 зарубежных стран. 85 победителей получили право отправиться в МДЦ «Артек» на профильные смены в августе и сентябре 2025 года.

Ключевой особенностью программы стал практико-ориентированный подход. Под руководством опытных наставников школьники погрузились в профессии градостроителя, архитектора, дизайнера, проектного менеджера.

«Программа "Строители будущего" — яркий пример того, как узкопрофильная тема становится универсальной площадкой для развития. Благодаря таким тематическим партнерам, как фонд Точно ДОБРО, артековцы осваивают компетенции, лежащие в основе любой успешной карьеры: проектное мышление, работа в команде и ответственность за реальный результат»,— подчеркнула руководитель программ смен МДЦ «Артек» Татьяна Макарова.

В течение смены подростки познакомились с процессами формирования генерального плана населенного пункта и разработали собственную концепцию комфортной городской среды с применением новых технологий. В результате артековцы создали масштабную диораму города будущего, которую представили на публичной защите перед экспертами программы.

«Участники профильной смены научились работать в команде и находить нестандартные решения. Их креативность, упорство и доброта — самые ценные ресурсы для нашего общества. Уверена, что приобретенный в рамках программы опыт послужит прочной основой для дальнейших личных и профессиональных достижений ребят. Фонд со своей стороны намерен и впредь создавать условия для реализации подобных перспективных инициатив»,— прокомментировала директор благотворительного фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга.

Напомним, фонд уже имеет успешный опыт реализации профильных смен в «Артеке». В августе Точно ДОБРО провел первую в столетней истории Международного детского центра профильную смену, посвященную строительной отрасли. Под руководством преподавателей Московского архитектурного института школьники создавали концепции общественных пространств для реальных жилых комплексов.