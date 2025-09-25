Сочинцу предъявили обвинение за размещение экстремистских материалов в Интернете

В Сочи возбуждено уголовное дело о размещении экстремистских материалов в сети Интернет. Следственным комитетом по Краснодарскому краю 23-летнему местному жителю предъявлено обвинение по ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения или отношения к религии, сопряженные с пропагандой насилия), сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в июне этого года фигурант дела опубликовал на своем канале в социальной сети изготовленный им видеоролик экстремистского содержания. Уточняется, что действия носили публичный характер и были доступны широкому кругу пользователей.

Следователи напоминают, что ранее обвиняемый уже привлекался к административной ответственности по ст. 20.3.1 КоАП РФ за возбуждение ненависти либо вражды. Кроме того, в прошлом он был арестован на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному требованию полиции, когда отказался предъявить документы и пытался скрыться.

В ходе расследования силовики провели обыск по месту жительства фигуранта, изъяв предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. По ходатайству следствия обвиняемый заключен под стражу.

По данным ряда федеральных Telegram-каналов, в доме подозреваемого была изъята техника. В неофициальных источниках также уточняется, что дело может быть связано с видеороликом, где он критиковал отдельные общественные объединения.

В СКР сообщили, что следственные действия продолжаются и направлены на сбор доказательственной базы.

Мария Удовик