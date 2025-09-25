Песков о блестящей инициативе Трампа, сделке Казахстана и марафоне встреч Путина
Песков оценил, совпадает ли риторика США с их желанием переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал, как соотносится риторика США с их планами по Украине, похвалил инициативу президента Штатов Дональда Трампа и рассказал, почему понимает Казахстан. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Об украинском урегулировании
- Кремль исходит из того, что США сохраняют политическую волю на продолжение усилий по мирному урегулированию на Украине.
- Риторика США не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине.
- Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.
О Казахстане
- Казахстан можно понять в вопросе закупки локомотивов у США, если Вашингтон сделал более выгодное предложение.
- Казахстан — очень близкий партнер России, торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное.
- Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях.
Об отказе от биооружия
- Инициатива Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия блестящая, Москва ее поддерживает.
- Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия.
- Инициативу Трампа хорошо бы оформить документально.
О графике Путина
- Путин проведет сегодня «марафон» международных встреч в Кремле.
- Путин примет участие в Глобальном атомном форуме с иностранными лидерами. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене.
- Путин примет в Кремле Памфилову по итогам Единого дня голосования.