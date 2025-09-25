Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Песков о блестящей инициативе Трампа, сделке Казахстана и марафоне встреч Путина

Песков оценил, совпадает ли риторика США с их желанием переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал, как соотносится риторика США с их планами по Украине, похвалил инициативу президента Штатов Дональда Трампа и рассказал, почему понимает Казахстан. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Об украинском урегулировании

  • Кремль исходит из того, что США сохраняют политическую волю на продолжение усилий по мирному урегулированию на Украине.
  • Риторика США не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине.
  • Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.

О Казахстане

  • Казахстан можно понять в вопросе закупки локомотивов у США, если Вашингтон сделал более выгодное предложение.
  • Казахстан — очень близкий партнер России, торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное.
  • Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях.

Об отказе от биооружия

  • Инициатива Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия блестящая, Москва ее поддерживает.
  • Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия.
  • Инициативу Трампа хорошо бы оформить документально.

О графике Путина

  • Путин проведет сегодня «марафон» международных встреч в Кремле.
  • Путин примет участие в Глобальном атомном форуме с иностранными лидерами. Российские технологии мирного атома суперконкурентны на мировой арене.
  • Путин примет в Кремле Памфилову по итогам Единого дня голосования.

