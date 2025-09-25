Песков о блестящей инициативе Трампа, сделке Казахстана и марафоне встреч Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге прокомментировал, как соотносится риторика США с их планами по Украине, похвалил инициативу президента Штатов Дональда Трампа и рассказал, почему понимает Казахстан. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Об украинском урегулировании

Кремль исходит из того, что США сохраняют политическую волю на продолжение усилий по мирному урегулированию на Украине.

Риторика США не идет вразрез с их декларируемым желанием урегулировать конфликт на Украине.

Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров по Украине.

О Казахстане

Казахстан можно понять в вопросе закупки локомотивов у США, если Вашингтон сделал более выгодное предложение.

Казахстан — очень близкий партнер России, торгово-экономическое сотрудничество двух стран многогранное.

Россия будет продолжать взаимодействие с Казахстаном во всех возможных областях.

Об отказе от биооружия

Инициатива Трампа об отказе стран от разработки биологического оружия блестящая, Москва ее поддерживает.

Россия готова участвовать в процессе общего отказа от биологического оружия.

Инициативу Трампа хорошо бы оформить документально.

О графике Путина