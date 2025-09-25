Кремль считает, что Трамп по-прежнему нацелен на урегулирование на Украине

Российские власти исходят из того, что президент США Дональд Трамп сохраняет стремление к мирному урегулированию конфликта на Украине, хотя риторика американской стороны бывает разной. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Как сказал представитель Кремля журналистам, заявления США о последствиях для РФ в случае отказа от переговоров не идут вразрез с посредническими усилиями Дональда Трампа. «Собственно, мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного регулирования на Украине»,— сказал Дмитрий Песков.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил России серьезными последствиями в случае отказа участвовать в добросовестных переговорах по урегулированию конфликта. Незадолго до этого Дональд Трамп пообещал ввести «серьезные пошлины», если Россия не будет готова к мирному соглашению с Украиной.

О риторике Трампа по Украине — в материале «Ъ» «Президент мира проиграл войну».

Лусине Баласян