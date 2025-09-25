Песков: поставки локомотивов из США в Казахстан — коммерческий вопрос

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что контракт на поставку в Казахстан американских локомотивов — коммерческий вопрос, в котором казахстанскую сторону можно понять.

«Если США дали предложение коммерчески более выгодное, то тогда можно понять наших казахстанских друзей. Конечно же, нужно покупать ту продукцию, которая лучше и дешевле»,— сказал представитель Кремля журналистам.

22 сентября глава Минторга США Говард Латник сообщил, что США и Казахстан согласовали сделку о поставке американских локомотивов на сумму $4 млрд. Договоренности были достигнуты после телефонного разговора президентов США и Казахстана Дональда Трампа и Касым-Жомарта Токаева.

Лусине Баласян