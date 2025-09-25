ВЦИОМ: россияне стали менее терпимы к домашнему насилию

Более половины взрослых россиян (55%, +5 п.п. с 2019 года) считают, что партнеру нельзя прощать даже одного случая домашнего насилия, следует из опроса ВЦИОМ. Количество людей, допускающих примирение в таких ситуациях, с 2019 года снизилось на 11 п.п. — до 28%. При этом, по данным аналитического центра, к урегулированию конфликта чаще склоняются граждане старших поколений.

Согласно данным ВЦИОМ, 61% опрошенных (+12 п.п. с 2020 года) никогда не слышали о случаях домашнего насилия в семьях знакомых. 10% респондентов (-3 п.п. с 2020 года) сообщили, что подобные инциденты происходили в их собственных семьях.

Количество россиян, уверенных, что в России много случаев домашнего насилия, сократилось на 12 п.п. с 2020 года — до 45%. Тем не менее ВЦИОМ делает вывод, что результаты исследования говорят о сдвиге восприятия россиян в сторону недопустимости домашнего насилия.

Как следует из исследования, 40% респондентов считают, что защиты от домашнего насилия нужно искать в полиции или социальных службах. 16% — думают, что обращаться надо к родственникам, 31% — полагают, что конфликты нужно решать внутри семьи.

В марте 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который обяжет районные суды возбуждать дела частного обвинения на основании заявления жертвы домашнего насилия — даже без участия органов дознания. Прежде женщины сталкивались с тем, что им отказывали и в полиции, и в судах.

В июле 2024 года в Госдуме анонсировали разработку федерального закона о поддержке кризисных центров для женщин в трудной жизненной ситуации. Однако авторов инициативы обвинили в стремлении «лишить мужчину жены и семьи».

