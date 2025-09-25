FT: Европа опасается, что Трамп обвинит ЕС в поражении Украины

Европейские чиновники опасаются, что президент США Дональд Трамп может возложить на ЕС ответственность за военные неудачи Украины. Об этом пишет Financial Times.

В публикации FT уточняется, что после месяцев давления на Киев с требованием территориальных уступок Дональд Трамп неожиданно изменил взгляд на ситуацию и заявил, что Украина могла бы вернуть все утраченные территории при поддержке ЕС.

По данным источников газеты, европейские лидеры усомнились в надежности господина Трампа как союзника. Однако в «некоторых кабинетах» его позицию восприняли позитивно.

Как заявил FT представитель Германии, американский президент задал «очень высокую планку» при урегулировании. Другой собеседник газеты считает, что своими действиями Дональд Трамп создает «запасной выход», на случай если Украина потерпит поражение или останется без финансирования. В таком случае, убежден источник FT, вина будет возложена на Европу.

