Минсельхоз сохранил прогноз по сбору 135 млн тонн зерна в 2025 году

Минсельхоз сохраняет прогноз по сбору зерна за 2025 год на уровне 135 млн тонн, рассказала глава ведомства РФ Оксана Лут. По ее словам, российские аграрии с начала года уже собрали почти 121 млн тонн зерновых, из них 87 млн тонн — пшеница.

Министр выступила на расширенном заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам. Госпожа Лут заявила, что темпы сбора зерновых в этом году выше прошлогодних. «Как вы знаете, большинство компаний находятся на завершающем этапе. Более 85% площадей зерновых и зернобобовых убрано»,— сообщила она (цитата по «РИА Новости»).

В бюджете на 2026 год на госпрограммы в сфере АПК предусмотрено 540,4 млрд руб., отметила глава Минсельхоза. В этом году на госпрограммы ведомство выделили 565 млрд руб. Из них около 85% приходится на госпрограмму развития сельского хозяйства.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в России в текущем сельскохозяйственном году (с июля 2025 по июнь 2026 года) составит 132,4 млн тонн, увеличившись на 6,1% год к году, следует из консенсус-прогноза Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Дополнительно 3,1 млн тонн могут собрать на новых территориях. Сбор пшеницы, наиболее массовой культуры, согласно прогнозу ЦЦИ, составит 85,8 млн тонн.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Зерно подождет цены и курса из-за моря».