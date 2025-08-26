Зерно подождет цены и курса из-за моря

Минсельхоз принял все имевшиеся в его распоряжении меры для снятия избыточной нагрузки с экспортеров, снизив до нуля вывозные пошлины на зерно. Локально это ускорило экспорт с 3 млн в июле до 4,5 млн тонн в первые 20 дней августа, вернув рентабельность внешних отгрузок на уровень 2021 года, показывают данные Российского зернового союза (см. график), но и при этом общие отгрузки с начала сельхозгода (1 июля) составили лишь 60% от прошлогодних на ту же дату. При этом отказываться от экспортных зерновых пошлин полностью ведомство не намерено, для него это инструмент перераспределения экспортной выручки АПК для выравнивания рентабельности в агросекторе и источник средств для господдержки. Впрочем, с 27 августа пошлина на экспорт пшеницы перестанет быть нулевой чисто символически: она составит 32,1 руб. за тонну против 800–4500 руб. за тонну в последние годы.

Экспорт российской пшеницы начал падать еще в прошлом сельхозгоду — на 18,5%, до 44 млн тонн (см. “Ъ” от 5 июня и 11 августа). Основными проблемами сектора являются падение цен на внешних торговых площадках и сильный рубль, снижающий рублевую выручку экспортеров при растущих рублевых расходах на закупки зерна. По статистике «Русагротранса», цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в августе—сентябре упали до $235 за тонну FOB (на $7 за тонну к предыдущей неделе). Укрепление же рубля с уровней 100 руб. за доллар в начале года до 80,4 руб. за доллар к концу лета лишь усугубляет ситуацию.

Отрасль прогнозирует падение экспорта, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Kept Павел Лапшин. Сейчас основной сдерживающий фактор — ценовой, отмечает он: «Валютная цена FOB в российских портах примерно такая же, как и в прошлом году, но при переводе в рубли цена существенно меньше». По мнению эксперта, затраты аграриев растут и многие будут «держать» зерно в ожидании лучших цен: «Чтобы ускорить экспорт, желательно иметь рублевую цену как в прошлом году, только с поправкой на инфляцию». Как заявил “Ъ” президент РЗС Аркадий Злочевский, для активизации экспорта «курс должен быть никак не ниже 90 руб. за доллар».

Сложившаяся ситуация означает, что финансовых инструментов для влияния на динамику поставок зерна за границу у Минсельхоза как регулятора фактически не осталось. Как сообщили “Ъ” в министерстве, сейчас в его арсенале для поддержания экспортного потенциала главными остаются транспортные субсидии и льготное кредитование, а также меры торговой дипломатии по открытию новых зарубежных рынков.

Анна Королева, Олег Сапожков