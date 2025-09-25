Все рейсы, перенаправленные на запасные аэродромы, прибыли в Сочи

Аэропорт Сочи сообщил о возвращении к штатному режиму работы. Все воздушные суда, ранее перенаправленные на запасные аэродромы, прибыли в город и будут обслужены в порядке очередности, после чего отправятся в пункты назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы воздушной гавани, на утро 25 сентября задержки более чем на два часа сохранялись у пяти рейсов.

Накануне, 24 сентября, днем в аэропорту вводились временные ограничения на полеты в целях обеспечения безопасности. В 17:00 они были сняты, и воздушное сообщение возобновилось. Кроме того, в 3:01 также вводили ограничения, которые продлились до 4:04.

Специалисты воздушной гавани курорта занимаются формированием расписания для прибытия и обслуживания всех воздушных судов, учитываются вынужденные изменения.

Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту их прибытия, а рейсы на вылет — в зависимости от очередности и готовности самолетов.

Пассажиров просят внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов от авиаперевозчиков, которые сообщают об изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале.

Мария Удовик