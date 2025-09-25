В Сочи все пляжи открыты после угроз атак беспилотных катеров

Все 180 пляжей в Сочи возобновили работу в штатном режиме после завершения мониторинга акватории. Об этом сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По данным оперативного штаба, угрозы жителям и туристам отсутствуют, ситуация находится под постоянным контролем. На курорте сейчас отдыхают около 175 тыс. человек.

Накануне, 24 сентября около 16:00, в Сочи поступила информация об угрозе атак беспилотных катеров. Оперативный штаб принял решение об эвакуации местных жителей и туристов с прибрежной зоны. В городе были включены сирены и активированы системы защиты. Мэр Андрей Прошунин отмечал, что все городские службы действовали в режиме повышенной готовности, а их работу координировал штаб. Жителям и отдыхающим указывалось оставаться в помещениях без окон, а тем, кто находился рядом с набережными, рекомендовалось искать безопасное укрытие.

В своем сообщении в Telegram мэр заявлял, что угроза использования беспилотных катеров в акватории Сочи и федеральной территории Сириус была устранена, но власти приняли решение временно ограничить доступ на пляжи из-за продолжающегося мониторинга. По его словам, вопросы безопасности требовали дополнительного внимания.

Городские власти также напоминали о запрете на съемку и публикацию фото- и видеоматериалов, фиксирующих работу служб защиты. В экстренных случаях жителям и туристам рекомендовалось обращаться по номеру 112.

25 сентября оперативный штаб сообщил, что все проверки завершены, угроза устранена и пляжи работают в обычном режиме.

Мария Удовик