Учителей в Москве будут премировать в зависимости от баллов детей на ЕГЭ

В Москве вводится новая система премирования учителей. Теперь стимулирующая выплата будет зависеть от успехов учеников на ЕГЭ, ОГЭ и независимых диагностик. Об этом говорится в заявлении столичного департамента образования и науки, которое приводит «Интерфакс».

Все ранее установленные доплаты сохраняются, уточнили в департаменте. В их число входят премии за работу с детьми с особыми потребностями, подготовку и проведение ГИА, а также руководство методическими объединениями.

Новый подход гарантирует учителям зарплату не ниже существующей при сохранении учебной нагрузки, следует из пресс-релиза. Такая система премирования будет мотивировать учителей искать более эффективные педагогические практики, считают в департаменте.

Мэр Москвы Сергей Собянин перед началом нового учебного года объявил о повышении зарплат учителей с 1 сентября. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов допустил дальнейший рост зарплат педагогов.

