Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей

Минпросвещения и Минтруд следят, чтобы средний уровень зарплаты учителей был не ниже средней зарплаты по регионам. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов не исключил повышение их заработной платы по всей стране.

По словам министра, зарплата «должна быть понятной, прозрачной». «Не должно быть таких перекосов, которые сейчас имеются. И я не исключаю, что будет повышение заработной платы»,— сказал господин Кравцов в интервью «РИА Новости» на ВЭФ.

На прошлой неделе он сообщил, что Минпросвещения разрабатывает единые критерии начисления заработной платы учителям. Новую систему протестируют на педагогах из трех регионов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко говорил, что утвердить новую систему оплаты труда намерены в 2026 году, а внедрить ее везде должны с 2027 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджетников возьмут в пилоты».