Собянин заявил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оклады и зарплаты учителей в Москве повысятся с первого сентября, соответствующее решение уже принято. Об этом он сообщил во время выступления на ежегодном педагогическом совете, передают РИА Новости.
Сергей Собянин
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, — отметил Сергей Собянин. — Приняли решение... значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов». Он добавил, что решение в том числе связано с инфляцией.