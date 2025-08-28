Собянин заявил о повышении зарплат учителей в Москве с 1 сентября

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что оклады и зарплаты учителей в Москве повысятся с первого сентября, соответствующее решение уже принято. Об этом он сообщил во время выступления на ежегодном педагогическом совете, передают РИА Новости.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Мы по уровню заработной платы сегодня идем несколько выше даже указов президента, — отметил Сергей Собянин. — Приняли решение... значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов». Он добавил, что решение в том числе связано с инфляцией.