Нижегородские депутаты одобрили в I чтении новые ограничения продажи энергетиков

Заксобрание Нижегородской области 25 сентября поддержало в первом чтении проект закона о дополнительных ограничениях продажи безалкогольных энергетических напитков.

Инициативу внесла фракция «Единая Россия». Она предложила полностью запретить продажу таких напитков в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в областях культуры и спорта. Помимо этого, хотят запретить продажу энергетиков через торговые автоматы и наделить правительство правом вводить иные ограничения продажи — во время массовых публичных и спортивных мероприятий. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года.

У правового управления заксобрания есть замечания к законопроекту, касающиеся определения торговых автоматов, поэтому сегодня его одобрили только в первом чтении.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти Нижегородской области также хотят запретить продажу в регионе вейпов и дополнительно ограничить продажу алкоголя.

Ирина Швецова