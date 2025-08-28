Нижегородское заскобрание поддержало обращение в Госдуму о запрете вейпов

Законодательное собрание Нижегородской области направит в Госдуму РФ предложение дать региональным властям вводить запрет на продажу вейпов на своих территориях. Соответствующее решение депутаты приняли на очередном заседании 28 августа.

Как писал «Ъ-Приволжье», сейчас регионы не имеют права самостоятельно ограничивать продажу тех или иных товаров.

С предложением дать регионам право вводить запрет на продажу вейпов на прошлой неделе нижегородский губернатора Глеб Никитин обратился к президенту Владимиру Путину. Он также предложил сделать Нижегородскую область пилотным регионом, где это право будет реализовано.

Глава государство губернатора поддержал.

Андрей Репин