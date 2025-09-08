Инициативу о новых запретах продажи энергетиков внесли в нижегородский парламент

Законопроект о дополнительных ограничениях продажи энергетических напитков в Нижегородской области поступил на рассмотрение заксобрания. Он зарегистрирован в базе законопроектов 8 сентября.

Инициативу подготовила фракция «Единая Россия». Авторы законопроекта отмечают, что действующий федеральный запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним недостаточен. Они предлагают полностью запретить продажу в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях, используемых для образовательной и медицинской деятельности, а также деятельности в областях культуры и спорта. Помимо этого, предлагается запретить продажу таких напитков через торговые автоматы.

Также единороссы хотят наделить правительство правом вводить и иные ограничения продажи — во время массовых публичных и спортивных мероприятий.

В июле-августе законопроект проходил оценку регулирующего воздействия. Согласно отчету, в обсуждениях приняли участие только региональная Торгово-промышленная палата и отделение «Опоры России». У первой замечаний не было. В «Опоре России» указали, что у предпринимателей могут возникнуть дополнительные издержки из-за пересмотра ассортимента в торговых автоматах.

Как писал «Ъ-Приволжье», власти Нижегородской области также хотят запретить продажу в регионе вейпов и дополнительно ограничить продажу алкоголя.

Галина Шамберина