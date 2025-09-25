Глава Башкирии исключил Азата Бадранова из двух профильных комиссий

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Азат Бадранов выведен из составов комиссии по госпремиям имени Салавата Юлаева в области литературы, искусства и архитектуры и комиссии по разработке предложений о внесении изменений в законодательство о местном самоуправлении. Соответствующие указы, подписанные главой республики Радием Хабировым, опубликованы на портале правовой информации.

Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев и Азат Бадранов

Ранее господина Бадранова исключили из межведомственной комиссии по недропользованию. В августе он покинул пост исполняющего обязанности руководителя администрации главы Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», комиссия по местному самоуправлению была учреждена в конце апреля для обновления региональных законов о местном самоуправлением в связи с изменениями в федеральное законодательство. Азат Бадранов был руководителем совещательного органа.

Комиссия по премиям имени Салавата Юлаева, в которой Азат Бадранов был заместителем председателя, отбирает художественные произведения, претендующие на государственную награду. Размер премии составляет 1 млн руб.

Идэль Гумеров