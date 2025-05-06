В Башкирии пересмотрят законодательство о местном самоуправлении

В Башкирии создана отдельная комиссия для приведения законов о местном самоуправлении (МСУ) в соответствие с федеральными нормативно-правовыми актами. Указ о ее создании подписал Радий Хабиров.

Как следует из документа, опубликованного на республиканском портале правовой информации, основным поводом для учреждения комиссии стали новеллы, принятые российским парламентом и утвержденные президентом страны в марте этого года. Теперь отношения региональных властей и органов местного самоуправления регулируются федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

В частности, закон позволяет упразднить уровень сельских поселений и советов, присоединив их к муниципальным и городским округам. Кроме того, теперь сити-менеджеры региональных столиц будут избираться лишь из кандидатур, предложенных главами субъектов.

Против упразднения первого уровня (сельсоветов) выступили власти Башкирии и Татарстана. Радий Хабиров и башкирские парламентарии в частности требовали оставить этот вопрос на усмотрение регионам.

Комиссию возглавил исполняющий обязанности руководителя администрации главы Башкирии Азат Бадранов, всего в состав временного органа могут войти 29 человек — министры, руководители управлений в администрации Радия Хабирова, депутаты Курултая, председатель горсовета Уфы,сити-менеджер Стерлитамака и другие. На разработку предложений отведено полгода.

Идэль Гумеров