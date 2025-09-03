Азата Бадранова вывели из межведомственной комиссии по недропользованию

Глава Башкирии Радий Хабиров вывел первого заместителя руководителя своей администрации Азата Бадранова из межведомственной комиссии по недропользованию, в которой тот был заместителем председателя. Указ об изменениях в составе комиссии опубликован на портале правовой информации региона.

Тем же документом из органа исключены бывший глава администрации Баймакского района Фаниль Аминев, экс-руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов, вице-премьер Рустем Газизов, экс-глава минпредпринимательства и туризма Зухра Гордиенко, экс-замглавы управления Ространснадзора по ПФО Тимур Мухаметьянов и экс-глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Пополнили состава комиссии новый глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев, руководитель аппарата правительства Башкирии Азамат Абдрахманов (назначен зампредседателя комиссии), министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина, глава администрации Баймакского района Азамат Идрисов, исполняющий обязанности главы управления Росприроднадзора Василий Муленков и сити-менеджер Стерлитамака Эмиль Шаймарданов.

Межведомственная комиссия была создана указом главы региона в июне 2021 года. В ее ведении, в числе прочих, были вопросы рекультивации месторождений, обеспечение экологических и социально-экономических интересов местного населения, ведение реестра нелегальных месторождений. Возглавил комиссию сам Радий Хабиров.

Господин Бадранов в разное время был вице-премьером, первым вице-премьером в кабмине республики. В апреле прошлого года стал куратором внутренней политики в администрации главы Башкирии, а в ноябре — исполняющим обязанности руководителя администрации главы региона. Менее месяца назад последнюю должность получил Искандер Ахметвалеев, а в конце августа «Ъ-Уфа» узнал о предстоящем отпуске Азата Бадранова с возможным последующим увольнением.

Идэль Гумеров