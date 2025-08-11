В администрации главы Башкирии сменился исполняющий обязанности руководителя

Исполнение обязанностей руководителя администрации главы Башкирии возложено на заместителя руководителя Искандера Ахметвалеева, сообщили «Ъ-Уфа» в администрации главы региона.

Азат Бадранов, который с ноября прошлого года исполнял обязанности руководителя администрации, остается на должности первого заместителя руководителя ведомства по внутренней политике.

Причина кадровой рокировки неизвестна.

Искандер Ахметвалеев родился 31 декабря 1975 года в Уфе. Окончил Уфимский государственный институт искусств, Башкирскую академию государственной службы и управления при президенте Башкирии. Работал в Национальном молодежном театре, Уфимском государственном татарском театре «Нур», Уфимской государственной академии искусств. В 2007–2008 годах занимал должность заместителя генерального директора информационного агентства «Башинформ», а позднее — заместителя главного редактора «Башинформа». В 2011 году господин Ахметвалеев поступил на государственную службу. Начинал с должности заведующего отделом по организации работы общественных приемных президента Башкирии. В ноябре 2019 года был назначен заместителем руководителя администрации главы Башкирии.

Олег Вахитов