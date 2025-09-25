В Южном федеральном округе, по данным проекта Контур.Фокус, за полгода количество заведений общепита выросло на 4,19% — до 1310 компаний. Больше всего организаций в отрасли общепита в ЮФО работает в Краснодарском крае — 12 443.С чем это связано, «Ъ-Кубань» рассказал бренд-шеф ресторанов винного города «Белый мыс» Инвер Тлехуч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инвер Тлехуч

Фото: предоставлено автором Инвер Тлехуч

Фото: предоставлено автором

«Сейчас юг России — драйвер внутреннего туризма. Новые курорты и винодельни, отели и целые эногастрономические кластеры будут создавать постоянный поток гостей и формировать спрос на качественную кухню. Оборот общепита по итогам 2025 года может превысить 4 трлн руб., что подтверждает интерес инвесторов и готовность аудитории тратить на гастрономию.

Количество новых заведений растет, но при этом повышается и показатель закрытий. Это говорит не о перегреве рынка, а о его быстрой "чистке": концепции без внятной финансовой модели и стратегии просто не выдерживают конкуренции. В результате мы видим парадоксальную картину: рынок растет, но входной билет становится дороже — выживают только те проекты, где проработана идея, рассчитана юнит-экономика и есть понятное продуктовое отличие.

"Проходное" кафе может оставаться конкурентным, но только с продуманной концепцией и узнаваемой атмосферой. В этом случае даже простое место превращается в точку притяжения и удерживает аудиторию.

Туризм и интерес к местной кухне поддерживают стабильность общепита на юге, но издержки — особенно вне сезона — остаются высокими: аренда, закупки и логистика, дефицит опытного персонала.

Зимой 2025–2026 года спрос сместится в сторону доставки и готовых блюд. Ключевым фактором станет операционная эффективность: удержаться на рынке смогут те, кто точно понимает потребности своих гостей и грамотно управляет внутренней экономикой».