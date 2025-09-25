Иноагент Максим Кац объявлен в международный розыск

Блогер Максим Кац (признан в РФ иностранным агентом) объявлен в розыск на территории всех стран-членов Интерпола, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Аналогичную информацию приводит «РИА Новости». По версии следствия, блогер скрывается в Турции.

О возбуждении дела Следственный комитет РФ сообщил в августе. Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК (нарушение закона о деятельности иноагентов). На этой неделе Хорошевский суд Москвы постановил заочно арестовать его.

Максим Кац (признан в РФ иноагентом) — бывший депутат муниципального собрания района Щукино в Москве. Уехал из России после начала СВО. В 2023 году суд признал его виновным в распространении фейков о российской армии и приговорил к восьми годам колонии.