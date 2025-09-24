Суд Москвы заочно арестовал иноагента Максима Каца

Хорошевский суд Москвы постановил заочно арестовать блогера Максима Каца (признан в РФ иностранным агентом) по новому уголовному делу о нарушении закона о деятельности иноагентов. Об этом рассказали ТАСС в суде.

Блогер обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК. О возбуждении дела Следственный комитет РФ сообщил в августе. До этого блогеру дважды в течение года назначили штраф по соответствующей административной статье (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). По данным «РИА Новости», заявление на фигуранта написал член организации «Депутаты мирной России» (признана нежелательной в РФ).

Максим Кац (признан в РФ иноагентом) — бывший депутат муниципального собрания московского района Щукино. Он покинул Россию после начала СВО. В 2023 году его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ и приговорили к восьми годам колонии.