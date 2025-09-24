Апелляция поддержала взыскание 6,1 млрд с экс-главы банка «Крыловский»
Мосгорсуд оставил в силе решение о взыскании 6,1 млрд руб. с бывшего члена совета директоров АКБ «Крыловский» Натальи Никонович. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В 2023 году она была признана виновной в хищении средств банка на указанную сумму и получила условный срок — 4 года 10 месяцев. Иск агентства, поданный в интересах кредитной организации, был удовлетворен в полном объеме.
Лицензия у банка «Крыловский» была отозвана Центробанком в 2017 году после выявления недостачи и утраты капитала.