Полиция Ейска проверяет подростков, рисовавших на мемориале

В Ейске полиция начала проверку после публикации в интернете, на которой подростки запечатлены на мемориале «Павшим героям» на площади Революции, где установлен Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей, девушки оставляли надписи на памятнике. В Отделе МВД по Ейскому району факт зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой действия несовершеннолетних будут оценены с точки зрения закона.

Вячеслав Рыжков