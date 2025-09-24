Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Полиция Ейска проверяет подростков, рисовавших на мемориале

В Ейске полиция начала проверку после публикации в интернете, на которой подростки запечатлены на мемориале «Павшим героям» на площади Революции, где установлен Вечный огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам местных жителей, девушки оставляли надписи на памятнике. В Отделе МВД по Ейскому району факт зарегистрирован, проводится проверка, по результатам которой действия несовершеннолетних будут оценены с точки зрения закона.

Вячеслав Рыжков

