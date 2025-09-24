На АУСН перешли более 1,1 тысячи кубанских налогоплательщиков

С начала 2025 года в Краснодарском крае введен новый налоговый режим — автоУСН, которым уже воспользовались 1148 налогоплательщиков. Система предполагает упрощенный порядок исчисления налога: основную часть администрирования берут на себя налоговые органы, сообщили в пресс-службе УФНС по Краснодарскому краю.

Применяющие автоУСН освобождаются от уплаты страховых взносов за работников и индивидуальных предпринимателей, за исключением фиксированных платежей на травматизм. Также отменена подача десяти форм обязательной отчетности, включая декларацию по УСН, расчеты 6-НДФЛ и по страховым взносам.

Обязанности налогоплательщика сводятся к передаче сведений о сотрудниках в банк, размещению в личном кабинете данных о доходах и расходах, не прошедших через банковские операции, а также к проверке расчетов.

Установлены ограничения: численность персонала не более пяти человек, доход до 60 млн руб., остаточная стоимость основных средств не выше 150 млн руб. Расчеты должны проводиться только через банки, включенные в перечень ФНС, а заработная плата выплачиваться безналичным способом.

Перейти на автоУСН могут организации и индивидуальные предприниматели на УСН или НПД, уведомив налоговый орган до конца месяца и начиная применение нового режима со следующего. Вся работа ведется через личный кабинет, где доступна проверка и корректировка данных по счетам и кассам с возможностью выгрузки отчетов.

Вячеслав Рыжков