В Крыму увеличили выплаты за заключение контракта с МО до 800 тысяч

Власти Крыма увеличили единовременные выплаты за заключение контракта на военную службу до 800 тыс. руб., сообщил глава республики Сергей Аксенов. Размер выплаты действует для контрактов, заключенных с 24 сентября по 31 декабря 2025 года.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее, в январе, сумма была повышена с 400 тыс. до 500 тыс. руб., а в Севастополе в августе выплаты увеличили с 500 тыс. до 700 тыс. руб. При заключении контракта через крымский пункт отбора контрактникам также предлагают на выбор дополнительную выплату в размере 1 млн руб. или земельный участок у моря.

Вячеслав Рыжков