В результате атак БПЛА в Новороссийске и Туапсе пострадали 16 человек

В результате атак беспилотников в Новороссийске и Туапсе, по оперативным данным, пострадали 16 человек. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Новороссийске двое человек погибли, девять были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии готовятся к транспортировке в краевую клиническую больницу №1, еще троим помощь оказана амбулаторно.

В Туапсе в районную больницу доставлены двое пострадавших средней тяжести, среди них несовершеннолетний.

В региональном минздраве сообщили, что медицинская помощь оказывается в полном объеме, учреждения здравоохранения работают в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков