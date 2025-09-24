Путин назвал «Тавриду» современной трассой

Участок трассы «Таврида» в районе Азовского транспортного кольца будет соответствовать самым высоким современным стандартам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главой Запорожской области Евгением Балицким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, четырехполосная трасса обеспечит сообщение между Крымом, Херсоном и Запорожской областью, а также создаст новые возможности для развития региона.

«Сейчас вокруг нашего Азовского моря, которое наше внутреннее уже, заложена и будет построена четырехполосная "Таврида", которая обеспечит сообщение с Крымом, Херсоном, Запорожской областью и будет давать развитие»,— отметил господин Балицкий.

В рамках дорожного строительства в Запорожской области уже построено более 1 тыс. км дорог. На текущий год на эти цели предусмотрено 8 млрд руб., в прошлом регион получил 7 млрд руб. В состав Азовского кольца входят федеральные и региональные трассы, включая участки М-4 «Дон», «Таврида» и Крымский мост.

Проект предусматривает расширение дорог до четырех полос, реконструкцию участков подведомственных трасс и строительство обходов городов. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин докладывал о том, что 48 км дорожного покрытия было уложено на маршруте Азовского кольца в рамках первого этапа работ.

Анна Гречко