По делу Владимира Базарова могли задержать белгородского бизнесмена

Владельца и генерального директора белгородского ООО «Максанг» (строительство жилых и нежилых зданий) Юрия Лицавкина могли задержать по делу бывшего замгубернатора Белгородской и Курской областей Владимира Базарова, которого обвиняют в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщило издание «Фонарь» со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что в отношении господина Лицавкина якобы возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Фигурант мог передавать чиновникам вознаграждения за получение контрактов на строительство соцобъектов и беспрепятственную приемку.

Официально возможное уголовное преследование не комментировали ни правоохранители, ни власти.

По данным Rusprofile, ООО «Максанг» было зарегистрировано в Белгороде в январе 2015 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и гендиректор — Юрий Лицавкин. 2024 год компания закончила с выручкой 108 млн руб. и чистой прибылью 5,5 млн.

О задержании господина Базарова утром 25 августа сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. 27 августа Мещанский райсуд Москвы избрал Владимиру Базарову меру пресечения в виде заключения под стражу как минимум до 25 октября. В начале сентября его освободили от должности врио замгубернатора Курской области.

По версии следствия, будучи вице-губернатором и начальником департамента строительства Белгородской области (до начала 2025 года), Владимир Базаров якобы давал указания о согласовании с Минобороны РФ и закупке противотанковых надолбов в форме тетраэдров (оборонительных сооружений, так называемых «зубов дракона»), размеры которых оказались меньше, чем предусмотрено техническим заданием.

Силовики полагают, что сообщниками господина Базарова были экс-начальник управления капстроительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также бывший заместитель министра строительства региона Владимир Губарев. Кроме того, в рамках группы уголовных дел о хищениях при строительстве белгородских фортификаций с начала лета были арестованы замгубернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его сообщник Вячеслав Автономов, а также трое близких чиновнику предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

Алина Морозова