Politico: Трамп пообещал, что не позволит Нетаньяху аннексировать Западный берег

Президент США Дональд Трамп во время встречи с арабскими лидерами 23 сентября на полях Генассамблеи ООН пообещал, что не позволит премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху полностью аннексировать Западный берег реки Иордан. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По их словам, американский президент «занимает твердую позицию по этому вопросу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа)

Фото: Evan Vucci / AP Президент США Дональд Трамп (справа) и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа)

Фото: Evan Vucci / AP

Два источника Politico рассказали, что Дональд Трамп и его команда представили план по прекращению войны в секторе Газа. В изложенном документе упоминается возможная структура управления анклавом и вопросы послевоенной безопасности. При этом пока между Израилем и палестинским «Хамасом» не достигнуто соглашение о прекращении огня.

Еще два собеседника издания сообщили, что арабские лидеры хотели убедить президента США в том, что любое вторжение Израиля на территорию Западного берега приведет к провалу Соглашений Авраама — серии договоров об установлении дипломатических отношений между Израилем и странами арабского мира. Эти соглашения были заключены во время первого президентского срока Дональда Трампа.

На встрече 23 сентября в Нью-Йорке присутствовали лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Египта, Иордании, а также Турции. Официальные лица итоги встречи почти не комментировали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал переговоры плодотворными, но подробностей не привел.

Некоторые израильские ультраправые министры призывали аннексировать Западный берег реки Иордан в ответ на признание несколькими государствами Палестины. СМИ писали, что вопрос о присоединении земель, захваченных в ходе ближневосточной войны 1967 года, обсуждался правительством Израиля.

Лусине Баласян