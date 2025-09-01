Израиль готов аннексировать Западный берег реки Иордан

Правительство Израиля обсуждает аннексию Западного берега реки Иордан, сообщают Reuters и Axios со ссылкой на собственные источники. Это может стать ответом Израиля на признание Палестины.

Вопрос о присоединении земель, захваченных в ходе ближневосточной войны 1967 года, был включен в повестку заседания кабинета министров по вопросам безопасности под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, прошедшего в воскресенье.

Как отмечает Reuters, пока никаких решений по этому вопросу принято не было. Также остается неясным, рассматривают власти Израиля аннексию всех подконтрольных стране территорий Западного берега Иордана или каких-то отдельных поселений.

Как пояснил Axios посол США в Израиле Майк Хакаби, следующий шаг израильских властей будет зависеть от позиции Дональда Трампа. Тот во время своего первого президентского срока дважды блокировал идею аннексии территорий Израилем. «Я не знаю, насколько масштабной она будет (запланированная аннексия.— “Ъ”). Я не уверен, что в израильском правительстве есть единое мнение о том, какие территории она затронет и насколько обширной будет»,— заявил посол.

Некоторые израильские чиновники утверждают, что администрация Трампа не будет возражать против аннексии, так как президент очень зол на страны, планирующие признать Палестину.

Кирилл Сарханянц