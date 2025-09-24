Бывшая журналистка ВГТРК стала помощником главы Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил помощником бывшего специального корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву. Об этом руководитель республики сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Сергея Аксенова
«В единой крымской команде пополнение. На должность помощника главы Республики Крым назначена Ольга Евгеньевна Курлаева, которая много лет являлась специальным корреспондентом ВГТРК, объективно освещая события как в Крыму, так и в зоне специальной военной операции»,— написал господин Аксенов.
Глава региона пожелал Ольге Курлаевой успехов и плодотворной работы на новом посту.