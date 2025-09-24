В Горячем Ключе заработал новый Центр единоборств

В Горячем Ключе открыли Центр единоборств площадью более 905 кв. м, где будут заниматься боксом, вольной борьбой, тхэквондо, самбо и кикбоксингом. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В торжественной церемонии 24 сентября участвовали вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, министр физкультуры и спорта региона Серафим Тимченко, глава города Сергей Белопольский, а также депутаты, казаки, спортсмены, тренеры и бойцы СВО.

Двухэтажное здание оборудовано борцовскими коврами, рингом, боксерскими мешками и грушами, шведскими стенками и тренажерами. Центр стал дополнительным корпусом первой спортшколы города.

«Благодаря поддержке губернатора Вениамина Кондратьева, упорству и профессиональным успехам наших спортсменов Кубань ежегодно занимает лидирующие позиции в сфере физической культуры и спорта»,— отметил Александр Власов.

Объект построили по краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». На церемонии выступили воспитанники отделений боевых искусств и творческие коллективы.

В Горячем Ключе развивают 20 видов спорта. Наиболее популярные — волейбол, бокс, футбол, баскетбол, самбо и дзюдо. В проект «Самбо в школу» вовлечены 5,5 тыс. учащихся из 15 школ.

Анна Гречко