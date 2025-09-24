Новое правительство Таиланда присягнуло королю

Новое правительство Таиланда во главе с премьер-министром Анутхином Чанвиракуном присягнуло королю Махе Вачиралонгкорну. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Церемония прошла в королевском дворце в Бангкоке. Сегодня вечером премьер-министр должен провести первое заседание кабмина. Вероятно, на нем будут утверждены конкретные назначения некоторых должностных лиц.

В конце августа Конституционный суд Таиланда официально отстранил от должности премьера Пхетхонгтхан Чинават за нарушение этики. Суд постановил, что госпожа Чинават раскритиковала командующего военного округа Таиланда в телефонном разговоре. Экс-премьер впоследствии заняла должность министра культуры.

5 сентября новым премьером страны стал миллиардер Анутхин Чанвиракун. Спустя несколько дней бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, 76-летнего отца Пхетхонгтхан Чинават, вернули в тюрьму из больницы, в которой он находился с 2023 года.

