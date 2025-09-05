Во главе Таиланда встал «король каннабиса»

Новым премьером Таиланда 5 сентября стал Анутхин Чанвиракун — миллиардер с приличным послужным списком в госаппарате, больше известный в королевстве как «король каннабиса» за свою поддержку декриминализации марихуаны. Итоги внеочередного парламентского голосования, объявленного в связи с отставкой его предшественницы, подводят черту под правлением политического клана семьи Чинават. Но расслабляться новоиспеченному лидеру страны рано: согласно условиям сделки с крупнейшей оппозиционной силой, взамен поддержки его кандидатуры он обещал провести через четыре месяца новые парламентские выборы.

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Пятничные выборы премьер-министра доказали: за годы правительственного кризиса власти у тайских парламентариев уже выработался иммунитет к внеочередным голосованиям. Вся процедура — от выдвижения кандидатов от партий до назначения нового премьера — заняла менее пяти часов, а само голосование — и вовсе час с небольшим. Победу одержал Анутхин Чанвиракун, который выдвигался от партии «Гордость Таиланда» (Bhumjaithai), известной своей консервативной риторикой.

При необходимом минимуме в 247 голосов господин Чанвиракун смог заручиться поддержкой 311 депутатов из 490 присутствовавших. Его соперника, кандидата от партии «Для Таиланда» (Phuea Thai) Чайкасема Нитисири, поддержало вдвое меньше депутатов — 152.

Во многом победу господину Чанвиракуну обеспечила сделка с главной оппозиционной силой — «Народной партией» (Phak Prachachon), заключенная незадолго до голосования.

Лидер этой политической силы Наттхапхонг Руенгпанявут заявил, что Чанвиракун может рассчитывать на голоса его однопартийцев (а это 143 голоса) при соблюдении пяти условий. Среди них — обещание распустить Палату представителей в течение четырех месяцев со дня вступления в должность, создать условия для новых выборов и учредить выборную коллегию для разработки новой конституции. За день до выборов Анутхин Чанвиракун заверил прессу, что намерен исполнить взятые на себя обязательства.

Голосование по новому премьеру прошло ровно через неделю после того, как конституционный суд Таиланда отправил в отставку предшественницу Анутхина Чанвиракуна — Пхетхонгтхан Чинават, продержавшуюся в этой должности менее года. От власти ее отстранили еще в июле, обвинив в «раболепствовании» перед председателем Сената Камбоджи Хун Сеном в телефонном разговоре, который состоялся незадолго до вооруженного конфликта Бангкока и Пномпеня. А 29 августа суд постановил, что госпожа Чинават нарушила нормы этики.

Новоизбранный премьер имеет большой послужной список.

Анутхин Чанвиракун дебютировал в политике в 2000 году : тогда он вступил в партию «Тайцы любят тайцев», которую возглавлял бывший премьер Таиланда Таксин Чинават — отец Пхетхонгтхан.

: тогда он вступил в партию «Тайцы любят тайцев», которую возглавлял бывший премьер Таиланда Таксин Чинават — отец Пхетхонгтхан. В 2006 году Чинават был смещен с поста главы правительства и находился в изгнании в Лондоне и Дубае в течение 15 лет, а после возвращения на родину был приговорен к восьми годам тюремного заключения за коррупционные преступления.

Его уголовное дело известно в Таиланде как «дело 14-го этажа»: половину срока наказания экс-премьер провел в отдельной палате на «элитном» 14-м этаже Центрального полицейского госпиталя вместо тюрьмы Клонг Прем, куда его доставили по приговору суда.

Из-за связей с осужденным премьером Анутхину Чанвиракуну и прочим членам его правительства по решению суда тогда запретили заниматься политикой в течение пяти лет после роспуска партии. Это побудило его сменить сферу деятельности и заняться бизнесом.

Сегодня Анутхин Чанвиракун — один из самых богатых политиков Таиланда. По информации СМИ, его задекларированные активы составляют более 4,4 млрд бат ($137,3 млн). В эту сумму входят банковские депозиты, инвестиции, концессионные права и транспортные средства — от частных самолетов и яхт до автомобилей класса люкс.

Когда в 2012 году срок запрета истек, он вернулся в политику, вступив в партию «Гордость Таиланда», которую позднее возглавил. С тех пор Анутхин Чанвиракун сменил несколько министерских постов, пройдя путь от замминистра торговли до министра здравоохранения. Именно в этой должности в 2022 году он пролоббировал знаменитый закон о декриминализации марихуаны, что принесло ему международную известность, а заодно и прозвище «король каннабиса». После этого чиновник дослужился до вице-премьера и министра внутренних дел Таиланда в коалиционном правительстве во главе с партией «Для Таиланда».

Вслед за скандалом с утечкой телефонного разговора между Пхетхонгтхан Чинават и главой камбоджийского правительства господин Чанвиракун вывел свою партию из правительственной коалиции, а сам подал в отставку с министерских постов. Примечательно, что это совпало по времени с борьбой двух партий за контроль над Министерством внутренних дел и Сенатом.

На фоне непрекращающейся борьбы в королевстве между консервативным истеблишментом и популистскими партиями, которые поддерживала политическая династия Чинават, за последнюю четверть века в Таиланде были отстранены шесть избранных премьер-министров.

Приход нового лидера вселяет надежды на смену политического курса и большую стабильность — при условии, что Анутхину Чанвиракуну удастся удержаться у власти, которая далась ему так быстро и легко, по итогам скорых парламентских выборов.

А вот для династии Чинават в Таиланде, похоже, наступил окончательный закат.

К слову, за день до нынешнего голосования стало известно, что Таксин Чинават покинул королевство: он сам заявил, что отправился для медицинского обследования в Сингапур, однако вскоре СМИ разузнали, что в действительности его самолет направился в Дубай. При этом экс-премьер пообещал вернуться на родину не позже понедельника, чтобы успеть на заседание суда, где будет решаться, можно ли зачесть за отбывание тюремного срока те полгода, что он находился в больнице. Если суд сочтет, что экс-премьер не отбыл наказания в должной мере, то ему может грозить новый срок.

Анастасия Домбицкая