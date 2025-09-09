Бывшего премьера Таиланда Таксина Чинавата вернули в тюрьму

В Таиланде уголовная палата Верховного суда по делам лиц, занимающих политические должности, вернула в тюрьму бывшего премьер-министра страны Таксина Чинавата. Ему придется отбыть с начала срок, полученный в 2023 году, сообщает тайское издание the Nation.

Процесс, известный в Таиланде как «дело 14-го этажа», касался перевода 76-летнего политика из тюрьмы на соответствующий этаж Главного полицейского госпиталя, где он отбыл 120 дней от тюремного срока. Сегодня судья постановил, что трансфер господина Чинавата был незаконным и заранее спланированным.

Согласно решению суда, бывший премьер должен будет отбыть весь изначальный срок целиком, без учета времени, проведенного в медицинском учреждении. Доводы защиты о состоянии здоровья экс-чиновника были отклонены.

Первоначально в 2023 году Таксину Чинавату грозило восемь лет тюремного заключения. Приговор был смягчен в соответствии с помилованием короля Таиланда Рамы X. Бывший глава правительства провел в тюрьме меньше суток, после чего был переправлен в больницу.

После новостей о сегодняшнем постановлении суда команда политика опубликовала заявление, в котором он выражает признательность тайскому народу и клянется посвятить остаток жизни служению на благо монархии. «С этого дня, даже если я буду лишен свободы, у меня все еще есть свобода мысли на благо страны и ее народа»,— утверждается в обращении (цитата по the Nation).

Таксин Чинават занимал пост премьер-министра Таиланда с 2001 по 2006 год и был свергнут в результате военного переворота. Более 15 лет он находился в добровольном изгнании и вернулся в 2023 году, когда его партия «Пхыа Тхаи» (тайск. «Для Таиланда». — “Ъ”) пришла к власти. Вслед за этим и был вынесен приговор политику по нескольким обвинениям, включая коррупцию.

В конце августа Конституционный суд Таиланда отстранил от премьерской должности дочь Таксина Чинавата — Пхетхонгтхан Чинават. Тайский политический аналитик Титинан Понгсудхирак объяснил агентству AFP, что между судебными преследованиями семьи политиков есть «неоспоримая связь». По его словам, клан Чинават, который много лет боролся с консервативной и провоенной элитой Таиланда, оказался под угрозой «критического ослабления».

