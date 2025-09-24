В порту Тамань запустили сервис промышленной стирки и ремонта спецодежды работников навалочного и наливного терминалов

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, модернизировала корпоративную прачечную спецодежды сотрудников. Для стирки и химчистки средств индивидуальной защиты (СИЗ) предприятие установило 3 промышленные машины с загрузкой до 25 килограмм и 2 сушильные машины отечественного производства. Общий объем планируемых СИЗ к стирке составляет до 5,5 тонн в месяц. Обеспечение полного цикла стирки и ремонта спецодежды и спецобуви для 6 тыс. работников без привлечения подрядных организаций позволит компании улучшить сервис для сотрудников, а также снизить логистические и операционные издержки, по предварительным прогнозам, более чем на 7 млн руб. в год.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Приступая к организации сервиса промышленной стирки и ремонта спецодежды, специалисты дирекции безопасности производства провели несколько обсуждений в фокус-группах, чтобы разработать процедуру сдачи-приёмки СИЗ в стирку с учётом внутренней логистики предприятия и удобства сервиса для сотрудников.

«На территории предприятия мы уже организовали 4 пункта сбора и выдачи СИЗ, в том числе «подменных» на время стирки основного комплекта, и планируем открыть пятый — на базе корпоративного автотранспорта и ремонтных мастерских. Оставляя спецодежду после рабочей смены в одном из пунктов, сотрудник грузовых терминалов может быть уверен, что после выходных его на этом же месте будет ждать уже чистая униформа — достаточно будет подать заявку на стирку и чистку через внутреннюю информационную систему»,— комментирует Владимир Степанов, директор по безопасности производства ОТЭКО.

При стирке используются моющие средства, специально предназначенные для удаления нефтяных и угольных загрязнений. В корпоративной прачечной также обустроен пункт ремонта спецобуви и спецодежды — если при интенсивной носке на одежде начала портиться эмблема компании, с помощью термопечати можно будет нанести новую.