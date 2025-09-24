Губернатор Самарской области заболел COVID-19

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем канале в Max.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«После командировки заболел ковидом. Тем не менее, продолжаю удаленно работать. Сегодня в режиме ВКС провел оперативку»,— говорится в сообщении.

На совещании обсуждались последствия взрыва газа в жилом доме в Тольятти и принятые меры, а также реализация в регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Оперативное совещание в правительстве Самарской области стало первым появлением Вячеслава Федорищева в публичном пространстве после долгого отсутствия. Последние две недели он находится в Москве. Туда же, по имеющейся информации, вызван первый вице-губернатор Александр Фетисов.

По словам главы региона, он проводит в Москве встречи с федеральными чиновниками. В августе Вячеслав Федорищев отправил правительство региона в техническую отставку, но до сих пор никаких кадровых решений по новому составу областного правительства он не принял. Аналитики компании «Минченко консалтинг» в свежем выпуске исследования «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов, определили губернатора Самарской области в «красную» зону рейтинга.

