В Тольятти эвакуировали 80 человек после взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже дома в Тольятти Самарской области. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 80 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв произошел в доме на улице Победы в 0:41 мск. Последующего возгорания не было. Повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам соседних квартир и подъезда. Несущие конструкции дома не повреждены. Причина взрыва устанавливается.

Эвакуированных разместили в пункте временного размещения в школе. Среди них — 15 детей. На месте происшествия работают 60 человек с применением 21 единицы техники.