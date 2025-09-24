Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тольятти эвакуировали 80 человек после взрыва газа в жилом доме

Взрыв газа произошел в квартире на пятом этаже дома в Тольятти Самарской области. Погибших и пострадавших нет. Эвакуированы 80 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

Взрыв произошел в доме на улице Победы в 0:41 мск. Последующего возгорания не было. Повреждены межкомнатные перегородки в трех квартирах, а также остекления 11 оконных рам соседних квартир и подъезда. Несущие конструкции дома не повреждены. Причина взрыва устанавливается.

Эвакуированных разместили в пункте временного размещения в школе. Среди них — 15 детей. На месте происшествия работают 60 человек с применением 21 единицы техники.

Новости компаний Все