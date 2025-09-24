В Ростовской области появятся 60 новых номеров в глэмпингах

В Ростовской области до 2027 года построят четыре глэмпинга на 60 номеров. На финансирование проектов из федерального бюджета выделят 89 млн руб. Об этом сообщил министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

По словам чиновника, правительство РФ поддержало реализацию четырех проектов в регионе в 2026-2027 годах. Отбор инвестиционных проектов по созданию модульных гостиниц на Дону проходит в 2025 году.

«Мы рассчитываем, что в тех заявках на 163 млн руб., которые мы сейчас в конкурсе рассматриваем, будут глэмпинги. Уже отыграна в конкурсах первая часть 40 млн руб., которую мы взяли. Там появятся новые глэмпинги, предположительно, до конца 2025 года»,— подчеркнул министр.

По данным на сентябрь 2025 года, в Ростовской области работает порядка 30 глэмпингов и кемпингов.

Валентина Любашенко