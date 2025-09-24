С начала 2025 года Краснодар посетили 756 тысяч туристов

Краснодар за девять месяцев 2025 года принял 756,4 тыс. туристов против 741,8 тыс. за аналогичный период прошлого года. Рост составил 2%, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе управления экономики администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Наибольший наплыв гостей пришелся на январь, май и летние месяцы. Около 40% путешественников выбрали однодневные поездки, тогда как двухдневные визиты составили примерно 10% от общего числа.

За первое полугодие город посетили 402,8 тыс. человек. Это на 14% больше показателя января—июня 2024 года — 351,7 тыс.

В майские праздники Краснодар принял 90 тыс. гостей — 70% от общего турпотока за месяц. Январь оказался наиболее успешным: тогда город посетили 130 тыс. туристов, что на 40% превысило показатель января 2024 года.

По состоянию на сентябрь в Краснодаре работают 240 коллективных средств размещения для туристов. По прогнозам, общее количество посетителей города в конце 2025 года достигнет 1,5 млн человек.

Алина Зорина