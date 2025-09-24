«ЕР» сформировала фракцию в Гордуме Краснодара

«Единая Россия» сформировала фракцию в городской думе Краснодара, в нее вошли 44 депутата, включая 39 избранных от партии и пятерых самовыдвиженцев. Решение было принято на заседании местного политического совета под председательством главы города и секретаря отделения партии Евгения Наумова, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Члены политсовета также выдвинули кандидатуру Веры Галушко на должность руководителя фракции в городской думе. Она возглавляет фракцию и парламент с 2010 года. В ближайшее время президиум регионального политсовета определит кандидата на пост председателя Думы от «Единой России», после чего решение пройдет согласование в Президиуме Генсовета партии. Окончательное утверждение состоится на первой сессии городского парламента.

Вячеслав Рыжков